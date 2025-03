Liberoquotidiano.it - Prato, il Ramadan si fa in parrocchia: è polemica

Il, adesso si fa in. Esplode il caso a. Questa mattina poco prima dell'alba i bengalesi del Centro islamico hanno sistemato l'ambiente dispiegando tappeti e stuoie per far inginocchiare i fedeli partecipanti alla preghiera. Il rito, come prevede la tradizione, si è svolto con la divisione tra uomini e donne, con quest'ultime che hanno utilizzato una stanza del complesso. Quando hanno terminato la preghiera per la fine delnel cortile delladi San Domenico, hanno deciso di andare a ringraziare il vescovo di, monsignor Giovanni Nerbini, per aver concesso loro questo spazio. Così nella centralissima piazza Duomo, gli Imam del centro islamico bengalese di, insieme ad alcuni membri della comunità, hanno bevuto un caffè insieme al vescovo seduti al tavolino di un bar.