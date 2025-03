Posticipo Serie A Napoli-Milan 2-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.48 Riprende a correre ilche al 'Maradona' batte 2-1 ile resta così in scia all'Inter capolista. Nel primo tempo è un assolo dei partenopei che al 2' già passano: Di Lorenzo trova Politano che controlla e, con un bel sinistro dal limite,supera Maignan. Al 19' Lukaku,tutto solo in area, riceve palle da Gilmour e raddoppia. Nella ripresa i rossoneri reagiscono. Al 69' Gimenez si fa parare un calcio di rigore da Meret. Poi all'84' accorciano le distanze con Jovic su cross di Theo. Ma il risultato non cambia più, è 2-1.