Quifinanza.it - Poste riporta Tim in Italia, comprando il 15% dalla francese Vivendi

Leggi su Quifinanza.it

Tim, l’ex monopolista della telefonia, è tornato interamente in manine.ha acquistato circa il 15% delle azioni, portandosi a poco meno del 25% della società. Una soglia che permette all’azienda di controllare Tim senza dover ricorrere a un’offerta pubblica.Si conclude con un nuovo passaggio allo Stato la complessa privatizzazione di Tim, che nel frattempo si è profondamente trasformata, riducendosi da gestore della rete a semplice operatore. Nel futuro dell’azienda sinergie conne, per continuare a competere in uno dei mercati telefonici più concorrenziali d’Europa.L’operazione die Tim nel dettaglioLe indiscrezioni sulla volontà dine di prendere il controllo di Tim era emersa da diverse settimane, ma si è concretizzata improvvisamente nella mattinata di domenica 30 marzo.