Portogallo, festival cioccolato a Obidos: offerto ai visitatori quello famoso di "Dubai"

Nella città medioevale di, in, è andato in scena ildel. L'attenzione di tutti era perdi "", molto celebrato negli ultimi tempi. E' ripiano di di crema al pistacchio e pasta kataifi e ha un sapore mediorientale. Gli organizzatori ne hannoun assaggio ai, regalandone vari pezzetti da una mega tavoletta di 80 kg. Si ritiene che ilsia stato originariamente creato da una startup in Medio Oriente. Il clamore è aumentato dopo che degli influencer hanno pubblicato video su Instagram e TikTok, mostrando loro come aprire le barrette e sgranocchiarle voracemente, o come cucinarne versioni fatte in casa. Il fenomeno deldiha colpito ilnegli ultimi mesi, con tavolette che finiscono dagli scaffali in poche ore.