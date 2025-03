Lanazione.it - Polo della Salute, slitta l’entrata in funzione

Leggi su Lanazione.it

VALDELSA Nei giorni scorsi è stato approvato lo schema d’atto di sottomissione per una variante in corso d’opera, che ha di fatto prorogato i tempi dell’opera. Ma ildi Montespertoli dovrebbe nascere entro la prossima estate. Partendo dalla Casa di Comunità: la nuova intesa con Asl proroga al 7 aprile il termine ultimo per il completamento del nuovo distretto sanitario, ma l’amministrazione ha fatto sapere che i lavori si sono di fatto conclusi e che a breve (e progressivamente) saranno spostati nella nuova struttura tutti i servizi sanitari. Il nuovo distretto sanitario sarà quindi il primo dei due edifici ad entrare in: poi sarà dell’edificio B, quello che dovrà ospitare la nuova sedeCroce d’Oro Pubblica Assistenza: in quest’ultimo caso specifico, alla luce dell’ultimo schema, la data di fine lavori è stata spostata al 24 giugno.