Ilrestodelcarlino.it - "Polizze anti calamità, va bene la proroga"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Apprezziamo ladell’entrata in vigore dell’obbligo di stipularecontro lenaturali, è stata compresa la necessità di offrire più tempo per individuare soluzioni e risposte adeguate alle esigenze delle micro e piccole imprese". È il commento Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena sul rinvio deciso dal Consiglio dei Ministri e che sarà differenziato a seconda della dimensione delle imprese. Il termine è differito al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro aziende. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali però non scatteranno per ora le sanzioni per chi non si adegua. Confartigianato Cesena sottolinea "l’importanza di utilizzare laper fare chiarezza su molti aspetti ancora oscuri del decreto attuativo dell’obbligo di assicurazione".