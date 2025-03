Ilrestodelcarlino.it - Polizia, il Piano sorvegliato speciale: “Ma occorre garantire più decoro”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 30 marzo 2025 – Il, controllato dalle forze die monitorato dalle telecamere, ma senza integrazione, politiche sociali e della casa e senza eventi. A fare la fotografia del quartiere multietnico per eccellenza del capoluogo ci ha pensato il questore di Ancona, Cesare Capocasa, dopo tre anni di servizi straordinari ad Alto Impatto. Attualmente ilconta circa 9835 residenti, dei quali 5777 italiani e 4058 stranieri in rappresentanza di oltre settanta nazionalità: “Ilè un grande paese multietnico dove l’integrazione non è ancora riuscita – ha detto il questore di Ancona – e dove noi, d’intesa con la prefettura, abbiamo messo in campo attività mai effettuate prima con tale intensità e capaci di migliorare la qualità della convivenza civile. Le emergenze primarie sono lo spaccio di droga e l’ubriachezza che innesca risse violente.