Internews24.com - Politano a Dazn: «Scudetto? Pensiamo una gara alla volta»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’autore del gol che ha sbloccato il match tra Napoli e Milan ha parlato ai microfoni didell’importanza di questi tre punti in chiave classificaProtagonista assoluto della serata del Maradona, dove il Napoli ha sconfitto il Milan con il risultato di 2-1(suo il gol che ha sbloccato la partita dopo un minuto dal fischio iniziale), l’ex Inter Matteoè intervenuto ai microfoni die ha condiviso le sue impressioni dopo essere stato eletto miglior giocatore della serata. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI MATTEO– «È una squadra che mi porta fortuna. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, potevamo segnare il terzo gol, poi abbiamo sofferto. Ma ci sta perché il Milan è una squadra fatta per stare al vertice. Se crediamo allouna partita, crediamo in noi stessi, abbiamo tifosi fantastici a cui proviamo a regalare ogni domenica una gioia poi vediamo a fine campionato dove siamo arrivati».