Palermotoday.it - Podismo, il Trofeo della Legalità parla keniano: "E' stata una gara di altissimo livello"

Sono i keniani Moses Cheruiyot e Morine Gesare Michira, i trionfatori del Giro podistico Internazionale di Palermo, terzoin programma oggi a Palermo. Per entrambi anche il record del percorso. Non c'è la pioggia paventata alla vigilia c'è il sole in questa ultima domenica.