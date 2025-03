Agi.it - Pnrr, Foti all'AGI: "No ai disfattismi, serve fiducia. E bisogna remare nella stessa direzione"

Leggi su Agi.it

AGI - Un messaggio lo invia all'opposizione: "Puo' continuare a polemizzare, ma potrebbe anche sottoporre qualche utile proposta che potremmo recepire. E' più utile all'Italiatutti". E un altro, ancora più forte, alla maggioranza: "Attenzione a lasciare passare il messaggio che tutto è fermo o irrimediabilmente in ritardo. Perché poi rischia di radicarsi una narrazione falsa". Tommaso, ministro per gli affari europei, ile le politiche di coesione, in questa intervista all'Agi, auspica "un clima diverso" sul piano nazionale di ripresa e resilienza che sta portando avanti il governo. Un piano messo a punto durante il governo Draghi che l'ex capogruppo di Fdi alla Camera ha 'ereditato' dall'attuale vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto.