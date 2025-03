Firenzetoday.it - Playoff Scudetto, per la Savino Del Bene Scandicci la strada si fa in salita: Milano si prende anche gara due

Leggi su Firenzetoday.it

Una volenterosaDelnon basta per arrestare la marcia di, sempre più vicina al ritorno in finaledopo un anno di assenza.Il 3-2 con cui la Numia Vero Volley si è imposta in un Palazzo Wanny completamente esaurito le consente di guadagnare il 2-0 e di.