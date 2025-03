Laprimapagina.it - Pizzo. U Bucu du Book sostiene la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo

La cultura come strumento di inclusione e sensibilizzazione. Anche quest’anno “Udu” disi schiera a favore di una causa importante: laper la, che si celebrerà il prossimo 2 aprile. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione “Io Autentico” e prevede l’inserimento di testi dedicati all’autismo all’interno del “Buco dei Libri” già a partire dal giorno precedente all’evento.Il progetto dicrossing “Udu” è ormai un punto di riferimento culturale per la comunità die dintorni. Nato con l’obiettivo di diffondere la lettura in maniera libera e accessibile a tutti, il progetto ha raggiunto un traguardo significativo: dal 2021 ad oggi sono stati donati ben 3.270 libri. Un risultato che testimonia l’interesse e la partecipazione attiva dei cittadini, i quali continuano a donare e a prendere in prestito volumi, contribuendo così alla crescita della conoscenza condivisa.