Vladimirgoverna di fatto la Russia da oltre 25 anni e, in questo quarto di secolo, si è senza dubbio fatto diversi nemici. Da qui la necessità di vivere, spostarsi e persino mangiare sempre in assoluta sicurezza, circondato e sorvegliato da un manipolo didele aiutanti, membri del Servizio di sicurezza presidenziale (Sbp) del Servizio difederale (Fso)., come è ovvio, che lavorano dietro le quinte e di cui si sa molto poco. Almeno finora. A gettare una luce su questi speciali body guardstati i giornalisti di Dossier Center, che hanno identificato 33deldi, presenti nei viaggi compiuti dallo zar nel 2024 per proteggerlo da attacchi, avvelenamenti e intercettazioni telefoniche.Vladimircircondato dalledelin Sudafrica nel 2006 (Getty Images).