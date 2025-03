Ilgiorno.it - Pintalpina, un futuro spumeggiante. Il birrificio solidale si allarga

Leggi su Ilgiorno.it

In alto i calici, o, per meglio dire, trattandosi di birra, in alto i boccali perché ildelartigianale e socialedi Chiuro si profila. Il progetto della cooperativa Elianto che lo gestisce, infatti, è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Cesvi, e permetterà di ampliare e ristrutturare gli spazi delper accogliere nuovi giovani con disabilità cognitiva in percorsi di formazione sul lavoro e inserimento professionale. "Siamo una cooperativa nata 11 anni fa attraverso sette soci fondatori che ai tempi donarono 100 euro ciascuno come quota, ora siamo ancora qui, con un progetto di ampliamento e investimenti in attrezzature per un valore di quasi 250mila euro" afferma con comprensibile orgoglio il presidente di Elianto Simone Pancotti.