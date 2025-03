Laprimapagina.it - Pino Scianò (Indipendenza) chiede la libertà per Gianni Alemanno: basta con l’Italia vendicativa e insensibile

Dopo 90 giorni di carcere, il dibattito sulla detenzione disi riaccende con le parole di, esponente del movimento, che ha lanciato un appello per la sua liberazione.Attraverso un messaggio diffuso sui social,ha espresso il proprio disappunto nei confronti della giustizia italiana, accusandola di essere “, mediocre e”. Secondo l’esponente indipendentista, la permanenza in carcere dell’ex sindaco di Roma non sarebbe più giustificata e per questo ha chiesto a gran voce: “LIBERO SUBITO!”.La dichiarazione ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori dell’ex primo cittadino vedono nelle parole diun legittimo richiamo alla tutela dei diritti di, ritenendo eccessiva la sua detenzione.