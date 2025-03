Notizieaudaci.it - Pierluigi Esposito muore dopo 8 mesi di agonia: il netturbino di Lucera fu brutalmente aggredito

oltre 8diè decedutooperatore ecologico di 59 anni di, in provincia di Foggia, vittima di una brutale aggressione avvenuta a luglio dello scorso anno mentre era al lavoro., stando a quanto si apprende, è deceduto il pomeriggio di sabato 29 marzo a Bari in seguito ad una sopraggiunta emorragia. Il 59enne è decedutodi coma e diverse operazioniNel capoluogo pugliese era ricoverato da qualche tempoun primo intervento chirurgico nel policlinico di Foggia dove fu trasportato subitola brutale aggressione e diversi ricoveri in strutture anche fuori regione. Oltre un mese fa era stato arrestato dalla polizia un 29enne diaccusato di tentato omicidio. L’uomo è attualmente in carcere. É prevedibile che con il decesso della vittima, il capo di imputazione si trasformi da tentato omicidio in omicidio.