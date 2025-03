Quotidiano.net - Picierno (Pd): “Alleati agli Usa, non subalterni”

Roma, 30 marzo 2025 – “Macchè guerrafondai”. Pinalo ha chiarito dal palco dell’hotel Life di Roma dove ancora oggi è in scena il congresso di Azione. Luci e clima ovattato in sala, assetto da guerra all’esterno, con le camionette della polizia a bloccare ogni passaggio. Poco dopo della vicepresidente dem del Parlamento Europeo, dallo stesso pulpito ha parlato Meloni., lei e la premier avete fatto staffetta sul palco, ma idee diametralmente opposte di Europa. Non è stato strano? “La premier aveva già chiarito la sua idea di Europa nel dileggio del Manifesto di Ventotene. È contraria alla sua ispirazione, l’Europa federale e il contrasto ai nazionalismi che portarono il nostro continente nella più drammatica spirale di lutti e conflitti della storia dell’umanità. Ma è l’ispirazione che tra mille limiti, è prevalsa.