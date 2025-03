Ilgiorno.it - Piccoli negozi in fuga dalle città: in 12 anni ne sono spariti 2.500

Leggi su Ilgiorno.it

Milano - Varese è la quartache ha perso piùnegli ultimi dodici(-31,7%). Tra le prime venti in Italia si trovano anche Cremona, quattordicesima con un calo del 29,2%, e Sondrio, diciassettesima (-28,2%). Dal dossier ‘Demografia d’impresa nelleitaliane’, realizzato dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, esce una Lombardia più povera di esercizi commerciali al dettaglio. Tra il 2012 e il 2024 la regione ha perso il 24% di attività con una sede fisica: dainon specializzati agli alimentari, dai tabaccai alle farmacie fino alle rivendite di prodotti per uso domestico, a librerie e giocattoli, alle insegne di tecnologia. Bergamo, lache sta meglio, è novantanovesima sulle 122 fotografate dall’indagine con una perdita del 19,7%.