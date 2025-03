Ilrestodelcarlino.it - Piazzano un videoregistratore nella ditta di trote: denunciati

Un apparecchiopiazzato davanti ad un macchinario di unadi troticoltura:due uomini. Non è escluso che abbiamo installato quell’apparecchio per fare spionaggio industriale. I militari dell’aliquota operativa della compagnia dei carabinieri di Camerino hanno denunciato all’autorità giudiziaria due uomini, un 40enne della provincia di Pavia e un 46enne della provincia di Ravenna, per i reati di violenza privata, violazione di domicilio, interferenza illecitavita privata nonché illecito trattamento di dati. A febbraio scorso, il titolare di unadi troticoltura di Sefro aveva denunciato ai carabinieri che qualcuno aveva fatto irruzionesua azienda e aveva installato un apparecchioall’interno di un locale dedicato ad una fase lavorativa del prodotto commercializzato dalla, proprio davanti ad un macchinario.