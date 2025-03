Iltempo.it - “Perplessa dalle critiche di Pd e M5S per l'incontro con gli israeliani”. L'intervista a Picierno

Quarantatre anni, parlamentare europea dal 2014, Pinada qualche mese sulla politica internazionale è la vera spina nel fianco di Elly Schlein. Europeista convinta, sostenitrice dell'Ucraina ed amica di Israele, esattamente tutto quello che il Nazareno vede come fumo negli occhi. È vicepresidente del Parlamento Europeo, non proprio amica del M5S., è normale che il Pd e il M5S abbiano avuto da ridire sul suoistituzionale con rappresentanti di un think tank israeliano? «Ovviamente, no. Trae origine da una distorsione del rapporto tra funzioni istituzionali e ruoli politici. Il centrosinistra in Italia ha storicamente tenuta ferma questa distinzione, è nel suo patrimonio culturale. Mi ha lasciata moltoe bisogna contrastare una pericolosa deriva dove spuntano fuori gruppi organizzati sui social che distorcono realtà e propagano falsità che vengono raccolte per regolare divergenze interne.