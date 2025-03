Ilgiorno.it - Perledo, motociclista piega in curva e si schianta contro il muro della galleria: grave 21enne di Misinto

(Lecco), 30 marzo 2025 – La, in, come i motociclisti del Moto Gp. Ma, a differenza dei motociclisti impegnati nelle gare, lui la moto non è riuscita a tenerla ed è scivolato sull'asfalto prima dirsila parete. L'incidente è successo questa mattina a, in Alto Lario, lungo la provinciale 72 del lago di Como, in una. Pesanti le conseguenze, perché il centauro, undi, in provincia di Monza e Brianza, ha riportato divers i tra umi e fratture. Ilstava affrontando il classico giro domenicale sul lago di Como in sella alla sua moto. Cos’è successo Durante unain, ha perso illlomoto, che gli è scivolata via da sotto il sedere e dalle mani. I primi a soccorrerlo sono stati i volontari soccorritori del Soccorso bellanese, che lo hanno stabilizzato e messo in sicurezza.