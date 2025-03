Messinatoday.it - Perde il controllo della moto e va a sbattere contro le auto in sosta, ferito un uomo

Leggi su Messinatoday.it

Incidente intorno alle 13 lungo la statale 114 all'altezza del bivio per Santa Lucia. Unche viaggiava a bordo del suo scooter per cause in corso di accertamento ha perso ildel mezzo andando alein. Sul posto l'ambulanza del 118. Da chiarire se anche.