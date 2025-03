Formiche.net - Perché l’Italia non può fare a meno dei Balcani occidentali. Scrive l’amb. Castellaneta

In un momento in cui il mondo ha gli occhi puntati su crisi più urgenti e immediate – la guerra in Ucraina, il conflitto a Gaza tra Israele e Hamas, la situazione in Libano, gli attacchi degli Houthi, i disordini in Turchia – bene ha fatto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a visitare Trieste, dove ha sede l’Iniziativa Centro-Europea (InCE) – gemella della Iniziativa Adriatico Ionica che ha sede, invece, ad Ancona – per ribadire l’importanza perdella regione deie e la centralità della politica estera italiana. Una zona che è stata storicamente caratterizzata da turbolenza e instabilità, e che non si è ancora del tutto stabilizzata nonostante siano passati più di 25 anni dalla fine della guerra tra Serbia e Kosovo. Una regione, inoltre, che si trova letteralmente alle porte del nostro Paese e con la quale abbiamo da secoli avuto rapporti strettissimi tornando indietro, ad esempio, fino alla Repubblica di Venezia.