Perché le banche cinesi temono di usare Deepseek

Roma, 29 marzo 2025 –, l'intelligenza artificiale cinese e startup omonima che ha conquistato l'attenzione globale, continua a essere al centro del dibattito, soprattutto tra istessi che sono chiamati a integrarla nelle loro operazioni quotidiane. Con il lancio del chatbot, oggi tra le app più scaricate al mondo, la startup ha scosso il mondo della Silicon Valley, insinuando l’idea che le big tech statunitensi stiano perdendo il predominio nel settore Ai, soprattutto considerando che il budget per il suo sviluppo è stato relativamente contenuto rispetto alle sue grandi capacità (basti pensare che il modello-V3 è stato realizzato con un budget di soli 5,6 milioni di dollari, rispetto ai 100 milioni spesi per alcuni modelli di OpenAI). Tuttavia, ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla forte censura su molti temi sensibili, come Taiwan o i fatti di piazza Tienanmen, che vengono sistematicamente evitati dal modello.