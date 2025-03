Oasport.it - Perché la gara di MotoGP è iniziata in ritardo ad Austin: caos e partenza rinviata

Leggi su Oasport.it

Il meteo spariglia le carte al COTA di(Texas), circuito che sta ospitando questa settimana il GP degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025 di. Ladelladella classe Regina è stata infatti ritardata di sedici minuti, a causa di una situazione sui generis avvenuta proprio pochi istanti prima dallo spegnimento dei semafori.L’ago della bilancia è stata la scelta delle gomme utilizzate dai piloti. Due terzi dello schieramento, considerata la pioggia scesa durante ladi Moto2, aveva infatti montate le gomme wet, mentre in fondo alla griglia i centauri avevano montate le slick. La situazione caotica è stata invece generata dal poleman Marc Marquez che, capendo le condizioni della pista, una volta schieratosi in pista è letteralmente scappato verso il proprio team per cambiare moto.