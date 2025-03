Oasport.it - Perché la finale Djokovic-Mensik inizierà in ritardo: cosa è successo a Miami

La pioggia sta condizionando l’ultimo giorno di sfide deiOpen 2025 di tennis: è stata sospesa ladel torneo di doppio femminile, iniziata alle ore 18.30 italiane, con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in vantaggio per 3-0 nel primo set contro la spagnola Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato.Nonalle ore 21.00 italiane, come inizialmente previsto, dunque, ladel torneo di singolare maschile, che vedrà scendere in campo il serbo Novaked il ceco Jakub: il match, infatti,soltanto dopo la fine dell’incontro di doppio e la successiva premiazione.Alle ore 20.10 italiane l’organizzazione ha comunicato il pericolo fulmini nella zona dello Stadium, invitando così gli spettatori presenti a cercare riparo all’interno della struttura.