"Per lo Scudetto è finita", l'annuncio prima di Napoli-Milan

A pochissime ore dal big match traarriva un annuncio che cambia lo scenario per la corsa. Ilsi gioca una fetta importante del proprio destino e della corsa. La formazione azzurra deve battere ilper tornare a spaventare la primissima della classe, l’Inter, protagonista di questo rush finale in tutte le competizioni.La formazione di Antonio Conte ha arrestato la sua corsa, pareggiando qualche partita di troppo. Ad esempio contro il Venezia, Udinese, ma anche contro Lazio e Roma. Inoltre, quella sconfitta scottante a Como ha lasciato l’amaro in bocca, specialmente per com’è stata giocata male la partita.Intanto una squadra si sfila dalla corsa, autoeliminandosi dopo una pessima prestazione offerta all’Artemio Franchi di Firenze. Infatti, l’Atalanta ha perso contro la Fiorentina a causa della rete di Moise Kean, ma a preoccupare è stata la deludente performance e il poco cinismo sotto porta.