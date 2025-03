Per l’anno giubilare aperture straordinarie per la Scala Santa di Palazzo San Galgano

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA – In occasione delindetto da Papa Francesco per il 2025, sono state programmate delledelladiSan, attuale sede del Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’università di Siena, per consentire alla collettività l’accesso a questo monumento unico e del tutto particolare.Il primo evento è programmato per venerdì 11 aprile dalle 15, con la presenza del rettore Roberto Di Pietra, del cardinale Augusto Paolo Lojudice e del direttore del Dssbc, Enrico Zanini. Dopo il loro saluti, sono previsti interventi di approfondimento e delle letture dantesche intorno alla. Dalle 17 seguiranno le visite guidate.Laè collocata nella Cappella Chigi (o del Perdono), che si trova al pian terreno delSane di cui si sta progettando un restauro e una rifunzionalizzazione dopo una serie di complesse vicende.