Per Calenda mossa a sorpresa riuscita

che invita la Meloni e bene la Meloni che va da. Bene, perché è ora di finirla con una politica capace di parlare solo ai tifosi, bene perché confrontarsi con chi la pensa diversamente, anche in modo non conciliabile, serve a chi sta al governo e serve a chi sta all'opposizione. Non vedevamo da anni il capo del governo, intervenire ad una manifestazione politica dei suoi oppositori: un segnale di civiltà che deve fare riflettere tutti quanti, perché anche nell'assemblea di condominio bisogna tornare a discutere con fare costruttivo. Adesso però, usciamo dal buonismo di circostanza ed entriamo nelle questioni politiche che questo intervento del premier ci permette di esaminare. Innanzitutto, Carlosi dimostra oppositore atipico e fantasioso della maggioranza di centrodestra.