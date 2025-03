Oasport.it - Pedersen vince la Gand-Wevelgem: “Gli attacchi sono punti di non ritorno”. Su Milan e il Fiandre…

Madsha vinto la2025, rendendosi protagonista di uno splendido attacco da lontano e imponendosi in questa classica belga per la terza volta in carriera dopo le stoccate del 2024 e del 2020. Il 29enne danese si è rivelato insuperabile lungo un percorso spesso congeniale agli arrivi in volata, dettando legge in solitaria e conquistando il suo quarto successo stagionale.L’alfiere della Lidl-Trek ha alzato le braccia al cielo per la 50ma volta in carriera e ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “Non mi aspettavo di essere capace di fare qualcosa del genere,re di nuovo qui è una sensazione speciale. 60 km da solo? Non avevo idea, quandopuò essere il punto di non, oggi è andato tutto bene: ho preso quella decisione ed è stata quella giusta.