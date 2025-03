Sport.quotidiano.net - Pedersen incredulo dopo la Gand-Wevelgem 2025: "Non avrei mai pensato di vincere così"

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Belgio), 30 marzocon un assolo di 55 km senza chiamarsi né Tadej Pogacar né Mathieu Van Der Poel, oggi tra l'altro assenti di lusso: il protagonista è Mads, che vince lapartendo da casa sua, come si suol dire in questi casi. Il danese cala il tris, con le ultime due edizioni di fila messe in carniere, e lo fa con un attacco perentorio sul primo passaggio sul Kemmelberg che ai rivali lascia solo la volatina di consolazione: il premio più magro va a Tim Merlier, che batte allo sprint Jonathan Milan. Le dichiarazioni diDunque, fa festa la Lidl-Trek, che piazza due corridori sul podio: sul gradino più alto si staglia un. "Questo risultato è pazzesco. Nonmaidi essere in grado di fare una cosa del genere: è bellissimodi nuovo qui.