Pecco Bagnaia vince il GP delle Americhe ad Austin

AGI -primo sul traguardo didavanti ad Alex Marquez. Complice la scivolata e il successivo ritiro di Marc Marquez a nove giri dal termine, quando era ampiamente e saldamente in testa, il pilota della Ducati 63 trionfa nel Gp. Secondo Alex Marquez (che adesso guida la classifica piloti), terzo Di Giannantonio.e il tracciato americanonon aveva mai vinto in carriera sul tracciato americano. Sotto il podio si piazzano Franco Morbidelli (Ducati Pertamina) e Jack Miller (Prima Pramac Yamaha), rispettivamente quarto e quinto. Dopo una grande rimonta Marco Bezzecchi (Aprilia) chiude al sesto posto. Termina, dunque, l'imbattibilità di Marc Marquez (Ducati Lenovo), caduto nel corso del nono giro alla curva quattro, mentre si trovava in testa alla corsa.