Pavia esplode palazzina a Villanterio | 3 dispersi

Esplosione domenica mattina in unaa due piani a, in provincia di. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari: una persona, rimasta coinvolta, è stata salvata e affidata alle cure dei sanitari. Sono ancora in corso le ricerche di tresotto le macerie. ? #, esplosione per probabile fuga di gas in una villetta di due piani a.Intervento dei #vigilidelfuoco in corso, una persona estratta in vita, si cercano tre possibilisotto le macerie#29marzo 12:15 pic.twitter.com/CPAacIVgMr— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 30, 2025, esplosione causata da una fuga di gasSecondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei comandi die Lodi, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e procedere alle operazioni di soccorso.