Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ilia Malinin trionfa ai Mondiali, l’Italia conquista due pass per Milano Cortina 2026

Terminano con il più scontrato degli esiti i Campionati2025 i, competizione andata in scena questa settimana sul ghiaccio del TD Garden di Boston. L’ultima gara in programma, il libero individuale maschile, è stata infatti vinta dal padrone di casa, il quale ha centrato il secondo oro di fila nonché regalato agli Stati Uniti il terzo successo iridato in questa rassegna.Come sempre stellare la performance del classe 2004 che, anche questa volta, ha tentato di battere ogni record di quadrupli, fermandosi però “soltanto” a sei e ricevendo di tanto in tanto delle chiamate di rotazione sul quarto. Nello specifico il nativo di Fairfax ha staccato il quadruplo flip, il quadruplo axel, il quadruplo lutz e il quadruplo loop, atterrando poi in zona bonus la combinazione quadruplo toeloop/euler/triplo flip e la sequenza quadruplo salchow/triplo axel.