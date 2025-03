Patente cambiano le regole Tutte le novità

Leggi su Caffeinamagazine.it

?L’Unione Europea ha recentemente annunciato significative modifiche alle normative sulle patenti di guida per auto e moto, introducendo innovazioni come ladigitale, l’estensione della validità del documento e variazioni nei requisiti d’età per determinate categorie di veicoli.?digitale e durata estesaUna delle principaliè l’introduzione delladi guida in formato digitale, che sarà valida e riconosciuta in tutti gli Stati membri dell’Unione. Questo documento elettronico potrà essere integrato nell’European Digital Identity Wallet, offrendo ai conducenti un’alternativa moderna al tradizionale documento cartaceo. È importante sottolineare che ladigitale non sostituirà quella fisica; entrambe le versioni saranno disponibili per gli automobilisti.