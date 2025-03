Ilgazzettino.it - Passeggeri «sequestrati» in aeroporto in Cina dopo un atterraggio d'emergenza: l'incubo di trenta veneti si trasforma in una class action

Leggi su Ilgazzettino.it

TREVISO - Il ritorno da una vacanza in Thailandia si èto in un?odissea per una trentina di: prima lo scoppio di un motore dell?aereo, poi l?