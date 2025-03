Lapresse.it - Passaporto, Farnesina: “Aggiornamenti, non modifiche sostanziali”

Leggi su Lapresse.it

Le nuove regole delprevedonoma non. Lo ha riportato in una nota ladopo le nuove richieste sul tema. “Il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì in cui ha adottato il ‘pacchetto cittadinanza’, ha adottato anche alcune misure per modernizzare l’erogazione di servizi come legalizzazioni, anagrafe, passaporti e carte d’identità valide per l’espatrio. Lealla legge sui passaporti sono di carattere formale o sono piccoli aggiustamenti anche per rendere la legge (che ha quasi 60 anni: è del 1967) aggiornata e coerente con standard internazionali in uso negli ultimi anni”. Lo si legge nel documento.“Ad esempio: si abrogano formalmente – si legge ancora – le norme che prevedevano la possibilità di prorogare la durata delsenza cambiare il libretto.