Panorama.it - Passaporti e carte d’identità, le nuove regole: ecco cosa cambia

Leggi su Panorama.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge collegato alla Manovra 2025, introducendo importanti novità per il rilascio e la gestione dile principali modifiche.Addio al rinnovo deiNon sarà più possibile rinnovare un passaporto scaduto. Alla fine del periodo di validità, sarà necessario richiederne uno nuovo. Attualmente, invece, il documento può essere rinnovato prima della scadenza decennale.Abolizione del passaporto collettivoIl provvedimento elimina il passaporto collettivo, finora rilasciato a gruppi di persone per viaggi con finalità culturali o religiose. Questo documento, già soggetto a restrizioni temporali, non sarà più disponibile anche perché molti Paesi ne rifiutano l’ingresso per ragioni di sicurezza.