Pasqua all’insegna dello shopping | Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano a Lido di Ostia Fiumicino e Velletri!

Se amate lodi qualità e le atmosfere uniche dei mercati all’aperto, segnatevi queste date: il week-end dinei dintorni di Roma l’attesissimo ritorno de “Glididei”! Un evento imperdibile per chi desidera scoprire il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda a prezzi convenienti.Dopo il grande successo della tappa romana all’EUR, le celebri “boutique a cielo aperto” torneranno con tre appuntamenti esclusivi:Sabato 19 aprile a, in Viale Oberdan e Via delle Mura.Domenica 20 aprile () aldi, in Piazza Sirio.Lunedì 21 aprile (Pasquetta) a, sul Lungomare della Salute.Per tre giorni, le strade si trasformeranno in un autentico spettacolo di colori e prodotti di altissima qualità, con bancarelle ricche di abbigliamento griffato, pelletteria artigianale, cashmere pregiato, pellicceria, biancheria per la casa, bijoux raffinati e tessuti d’arte fiorentina.