Partinico, due fratelli massacrano di botte padre e figlio per un rimprovero: morto Gioacchino Vaccaro

Il 45enne pestato sotto gli occhi della moglie a Largo AvelloneIl 45ennenell’ospedale Civico di, in provincia di Palermo, per le ferite riportate dopo essere stato picchiato da due uomini intorno alle 15:00. Unper l’alta velocità ha scatenato il pestaggioSecondo una prima ricostruzione l’uomo è sceso in strada per difendere ildi 17 anni che era stato aggredito da duein Largo Avellone perché li aveva sgridati in quanto sarebbero passati ad alta velocità con l’auto per la strada. I due avrebbero picchiato il ragazzo davanti alla madre. La donna avrebbe chiamato in soccorso il marito e anche lui sarebbe stato massacrato di. Portato in ospedale è deceduto intorno alle 20:00 di domenica 30 marzo. Il 17enne non è in pericolo di vita, i duesi sono costituitiIl diciassettenne ha riportato lesioni alla testa ma non è in pericolo di vita.