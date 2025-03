Inter-news.it - Parolo: «Inzaghi alla Allegri. L’espulsione ha un significato più profondo!»

per proteste di Simonesi prende la scena di Inter-Udinese. Marcodà una particolare interpretazione di quanto accaduto all’allenatore nerazzurro nel finale a San Siro.IL GESTO – Marcocommenta su Dazn i momenti salienti di Inter-Udinese, tra cui ovviamentedi Simone: «L’atteggiamento sbagliato dell’Inter del secondo tempo è stato un po’ figlio della partita che sembrava ormai in ghiaccio e di un problema che era emerso all’inizio della stagione. Per come aveva approcciato fino al 60? mi sembrava di no, poi il gol di Solet ha rotto gli equilibri e lì un po’ di paura nei nerazzurri c’è stata. Secondo medipuò anche essere stata un gesto per risvegliare i suoi uomini. L’ira diper riaccendere un po’ di nervo di una squadra che sembrava un po’ spenta, come la famosa giacca dilanciata».