Lapresse.it - Papa Francesco, l’Angelus: “Vivo un tempo di guarigione nell’anima e nel corpo”

, nel suo Angelus di oggi – domenica 30 marzo – diffuso in forma scritta, torna a parlare del suo percorso di ripresa dopo essere stato in pericolo di vita a causa di una polmonite bilaterale. “Viviamo questa Quaresima, tanto più nel Giubileo, comedi. Anch’io la sto sperimentando così, nell’animo e nel. Perciò ringrazio di cuore tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti dicon la loro parola e con la loro scienza, con l’affetto e con la preghiera. La fragilità e la malattia sono esperienze che ci accomunano tutti; a maggior ragione, però, siamo fratelli nella salvezza che Cristo ci ha donato”, scrive il Pontefice nel testo per la quarta domenica di Quaresima, diffuso dalla sala stampa della Santa Sede. Nel testo dell’#Angelus, appello del #ai leader del #SudSudan per un dialogo costruttivo di pace e l’invito a pregare per i Paesi in #guerra e il #Myanmar, colpito dal terremoto.