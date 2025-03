Iltempo.it - Papa Francesco, diffuso l'Angelus scritto: "Quaresima tempo di guarigione"

Nessuna sorpresa, come domenica scorsa quando si era affacciato dalla finestra dell'ospedale Gemelli prima di essere dimesso per tornare in Vaticano. Per la quarta domenica dinon si è visto e hal', ancora una volta, tramite un testoin cui ha sottolineato il modo in cui sta vivendo questo periodo di prova. "Viviamo questa- ha affermato il Pontefice -, tanto più nel Giubileo, comedi. Anch'io la sto sperimentando così, nell'animo e nel corpo". Dalun rinnovato grazie "a tutti coloro che, a immagine del Salvatore, sono per il prossimo strumenti dicon la loro parola e con la loro scienza, con l'affetto e con la preghiera" e la constatazione che "la fragilità e la malattia sono esperienze che ci accomunano tutti".