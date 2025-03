Agi.it - Papa Francesco: "Continuiamo a pregare per la pace, anche in Myanmar che soffre tanto anche per il terremoto"

AGI - "Confidando nella misericordia di Dio Padre,per la: nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Repubblica Democratica del Congo e, cheper il". Lo scrivenel testo dell'Angelus di oggi che conclude: "Maria, Madre di misericordia, aiuti la famiglia umana a riconciliarsi nella". "Grazie a Dio ci sonofatti positivi: cito ad esempio la ratifica dell'Accordo sulla delimitazione del confine tra il Tajikistan e il Kyrgyzstan, che rappresenta un ottimo risultato diplomatico. Incoraggio entrambi i Paesi a proseguire su questa strada". Ha dettonell'Angelus, il cui testo è stato solo diffuso. Preoccupato per Sud Sudan, appello accorato per dialogo "Seguo con preoccupazione la situazione in Sud Sudan.