Pamela Petrarolo: "Ecco perché non deve vincere Zeudi Di Palma"

Poco prima della semifinale del Grande Fratello,aveva anticipato l’intenzione di esprimere alcune critiche nei confronti di alcuni concorrenti, ritenendo che la loro permanenza nella Casa non fosse meritata. “Stasera ci sarà la semifinale del Grande Fratello e io sono carichissima” – aveva scritto su Instagram – “Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta resa dei conti? Chissà. Io lo spero“. Tuttavia, nel corso della semifinale, Alfonso Signorini non l’ha fatta parlare e così l’ex volto del trio delle Non è la Rai si è sfogata sui social. Lo ha fatto in video durante la sua rubrica L’Angolo di Malala.“Sono un’attenta osservatrice e, in questi mesi, ho avuto modo di analizzaresotto ogni aspetto.