Palumbo | Che emozione sentire urlare il mio nome

Tempo di lettura: < 1 minuto“È stato abbastanza facile vista l’accoglienza dei tifosi. L’è forte,il miogridato da tutto lo stadio. Stasera c’erano mio nonno e mio papà in tribuna, credo si siano emozionati”. Così Martinnel post gara della sfida vinta con il Benevento. “Ho la fiducia del mister – continua – Quando mi mette in campo cerco di dare sempre il massimo. Darò sempre il mio massimo”. “Abbiamo la giusta mentalità, siamo tutti concentrati e compatti per un unico obiettivo”.“Siamo un gruppo unito. Palmiero è stato il primo ad accogliermi anche perché vive vicino i miei nonni. In questo gruppo non ci sono rivalità, diamo tutti il massimo – conclude – I gol di testa li ho segnati. So attaccare la pala di testa ma ero sicuro che Russo avrebbe messo la pala sul secondo palo.