.com - Pallanuoto / Il derby alla Jesina, Team Marche Moie battuta 11-8

Leggi su .com

Seconda posizione confermata dietro al Certaldo. Prossimo appuntamento per lasabato 5 aprile al Palablú contro Tivoli mentresarà in casa della capolista CertaldoVALLESINA, 30 marzo 2025 – Ilnumero 22 è della, che in un Palablú stracolmo, conquista la sua 20 vittoria nella sfida e rimane al secondo posto in scia del Certaldo e tenendo il Perugia, terzo, sempre a due lunghezze.Davanti ai ragazzi del New Baskin Jesi e ai connazionali di Andelic, Cvanciger e Zhukouski giocatori della Yuasa Grottazzolina, i ragazzi di Mr Iaricci, forniscono una prestazione altalenante, piegando i gialloblù di Catena solo a metà quarto tempo.Nonostante una buona partenza, lanon riesce a chiudere la partita portandosi sul 4-1 e sul 6-4, subendo il ritorno di unmai domo, fino al sorpasso 6-7.