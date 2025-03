.com - Pallamano A2 Femminile / La Publiesse Chiaravalle difende il primato: 13-50 al Mattroina

Netta affermazione dellesi di Romero in terra siciliana, che permette di staccare Trapani in vetta alla classifica GAGLIANO CASTELFERRATO (EN), 30 marzo 2025 – Lanon sbaglia e archivia la penultima giornata di Serie A2, girone C, con una vittoria perentoria. Le biancoblu passano 13-50 sul campo dell’Edilspi. Spaventoso il bottino di Esperanza Rivera, autrice di 17 centri. Buona prova di tutte le ragazze impiegate da coach Santiago Romero, che riatterrano nelle Marche con due punti pesantissimi.Laconferma ile, complice il turno di riposo scontato dal Trapani, capitan Costantini e compagne guidano la classifica solitariamente. La graduatoria, quando manca una partita al termine del campionato, dice checomanda a quota 18, poi ecco Tushe Prato e Conversano a 17 e il Trapani a 16.