Palermo, scende in strada per difendere il figlio di 17 anni. Padre di 45 muore picchiato da due giovani

Un uomo di 45è morto nell’ospedale Civico di Partinico (a) per le ferite riportate dopo essere statoda due uomini. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era sceso inperildi 17, che era stato aggredito da duein largo Avellone. La colpa del giovane? Averli sgridati perché passati ad alta velocità con l’auto per. I due, scesi dal mezzo, avrebberoil ragazzo davanti alla madre. La donna avrebbe chiamato in soccorso il marito e anche lui, una volta sceso, sarebbe stato massacrato di botte. Portato in ospedale è poi morto. Gli autori del pestaggio sono prima fuggiti e poi si sono consegnati ai carabinieri. Le indagini sono condotte dalla polizia.L'articoloinperildi 17