Ilfattoquotidiano.it - Palermo, la protesta per l’asilo mai nato nel quartiere Sperone: 18 bambole ai pali del cantiere abbandonato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era una volta un asilo nido pubblico in undegradato. Anzi no, quelavrebbe dovuto esserci ma non c’è mai stato. Non è una fiaba ma una storia dai tempi alterati, con un titolo lampante: “La casa degli orrori”. Così infatti nel, a, avevano iniziato a chiamaredi via XVII maggio, mai entrato in funzione e diventato luogo di spaccio e monumento al degrado, infine demolito per rifarne un altro. E quasi pareva fatta, ma ancora una volta a vincere è stata l’inerzia amministrativa. A raccontare questa brutta storia, per riaccendere i riflettori sull’abbandono di un, sono le Rosalie ribelli, un grupponel 2024 in occasione delle celebrazioni del 400° festino di Santa Rosalia, di cui fanno parte Claudia Pilato, Monica Garraffa, Bernardo Tortorici di Raffadali e Antonella Di Bartolo, nota a tutti come “preside coraggio” per l’energico lavoro di questi anni.